Trump se descargó contra rapero Snoop Dogg por un video en el que le dispara

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó hoy al rapero Snoop Dogg por un video musical en el que aparece apuntándole al mandatario, representado por un actor maquillado de payaso, y señaló que si lo hubiera hecho con su predecesor, Barack Obama, estaría en la "cárcel".



"¿Pueden imaginar cuál sería el clamor si Snoop Dogg, con su fracasada carrera y todo, hubiese apuntado y disparado al presidente Obama? ¡Cárcel!", dijo Trump en su cuenta de Twitter.



El vídeo musical de la canción "Lavender", del famoso rapero, incluye una parodia con un actor que interpreta al presidente Trump maquillado como un payaso, en la que finalmente Snoop Dogg le apunta y le dispara con una pistola de juguete.



Este fin de semana el senador republicano por Florida afirmó que "Snoop Dogg no debería haber hecho eso".



"Hemos visto presidentes asesinados antes en este país, así que en cualquier cosa como esa deberíamos ser realmente cuidadosos", dijo Rubio.



También el abogado personal de Trump, Michael Cohen, aseguró el martes que el video es "vergonzoso"y que el rapero debería disculparse con el presidente.



"No estoy seguro de entender el valor artístico de que haya alguien disfrazado como Trump y que le dispararen con un arma", agregó Cohen.



Esta no es la primera vez en la que el actual mandatario cuestiona a estrellas del ámbito cultural, ya que previamente ha tenido encontronazos también desde las redes sociales con la actriz Meryl Streep y el actor Arnold Schwarzenegger, entre otros.