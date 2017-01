Trump decretó la salida del Acuerdo de Asociación Transpacífico

Donald Trump abrió este lunes su agenda y se espera que emita una orden ejecutiva para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA), firmado con Canadá y México, cumpliendo así su axioma proteccionista tan mentado durante su campaña y en su primer discurso como mandatario.Asimismo, el mandatario firmó otro decreto en el que prohíbe el uso de fondos del gobierno para subvencionar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto en el extranjero , una política republicana que data de la década de 1980 y que su predecesor Barack Obama había cancelado, además de una orden para congelar las contrataciones del gobierno federal , exceptuando las de las Fuerzas Armadas, a fin de reducir la nómina de empleados y controlar el tamaño de la fuerza laboral estatal.Además, el recién asumido mandatario ya comenzó el desmantelamiento del plan de salud Obamacare, una nueva relación bilateral con Israel y reuniones con empresarios y sindicatos.El TPP, uno de los pilares de la globalización, fue negociado por el gobierno del ex presidente Barack Obama, que hizo de ese acuerdo una de sus prioridades en materia comercial y dentro de su estrategia para profundizar los lazos con la región de Asia-Pacífico.Según la cadena NBC, Trump firmará este lunes también otra orden ejecutiva para iniciar la renegociación del NAFTA con México y Canadá, difundió la agencia de noticias EFE.En un acto en la Casa Blanca este domingo, el presidente confirmó su intención de iniciar la renegociación del NAFTA con su par mexicano, Enrique Peña Nieto, al que recibirá el 31 de enero, y con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con quien también prevé reunirse pronto.Trump está decidido a cumplir con su plan de modificar los términos del acuerdo trilateral y de reforzar la frontera con un muro, que, según dice, le hará pagar a México a través de un impuesto o un reembolso.Su semana, centrada en "empleos y seguridad nacional", arrancó con un encuentro informal con "altos ejecutivos" y líderes empresariales donde dijo que si sus empresas se quedan en Estados Unidos, "cortará impuestos masivamente".Más tarde, tendrá una reunión similar con líderes sindicales y trabajadores y con congresistas para revisar y conseguir los votos para flexibilizar el sistema sanitario del país, conocido como el Obamacare.Así, el presidente pretende que las agencias actúen en la medida de lo posible desoyendo las directivas de la reforma sanitaria de Obama, mientras el Congreso halla el camino para derogar y sustituir el actual sistema de salud.En medio del desmantelamiento del plan sanitario -que dejaría a millones de ciudadanos sin seguro médico- su asesora Kellyanne Conway, repitió anoche que la Casa Blanca "no va a publicar" la declaración de impuestos de Trump porque es un tema que "no les preocupa a los votantes".