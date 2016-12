Tras su liberación, el ex fiscal Yannello dijo que la causa en su contra "es un mamarracho"

Pocos días después de que la Justicia ordenara la liberación, a la espera de juicio, para el ex fiscal Carlos Yannello, este ex funcionario judicial aseguró que las acusaciones en su contra son un "mamarracho jurídico".





Yannello fue funcionario judicial durante los años de la última dictadura militar que vivió la Argentina y desde hace años se lo investiga por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante esa época. Las acusaciones rondan en torno a una presunta inacción de su parte y hasta algún grado de complicidad con las detenciones ilegales y las violaciones a los derechos humanos que se registraron durante los años del gobierno militar.





En entrevista exclusiva concedida a N8, el ex fiscal, quien estuvo en prisión domiciliaria desde el 19 de agosto del año pasado, reconoció que fue "muy incómodo" soportar lo que él consideró como una "privación ilegítima de la libertad".





Tras un año y cuatro meses de encierro en su casa, este ex funcionario judicial aseguró que la causa en su contra no tiene sustento jurídico valedero y opinó que él debió quedar libre de culpa y cargo desde la etapa de Instrucción, pero "como los temas de lesa humanidad los jueces tratan de sacarse el sayo rápidamente", aseguró el ex fiscal.





También se dio tiempo para criticar al juez mendocino Walter Bento, ya que asegura que firmó la causa sin haber leído la documentación del expediente.





El ex fiscal atribuyó su detención a una "movida política digitada a niveles superiores por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó y la acusó de llevar un Ministerio Público paralelo digitado y ordenado por ella".





Antes de terminar Yanello explicó que aún no tiene fecha de juicio y no sabe qué magistrados entenderán en su causa aunque igualmente se mostró confiado en poder salir libre de culpa y cargo.





La noticia de la liberación de Yannello se conoció la semana pasada cuando la Cámara de Casación Penal resolvió su puesta en libertad mientras espera que se sustancie el juicio. Esta decisión judicial llegó después de que la defensa del ex fiscal intentara conseguir la liberación en tres estamentos judiciales inferiores en donde le denegaron la libertad.