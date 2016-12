Tras la ida de Prat Gay, Frigerio prepara una "reestructuración" de su ministerio

Fuente: Daniel Galvalizi / Télam

Según informaron a Télam altas fuentes de Interior, el ministro ya planificó con su equipo un reajuste entre sus funcionarios intermedios: "Estamos reestructurando todo, pero por ahora no se anunciará ningún cambio", dijo ante su círculo de confianza.Desde hace varios días, circulan fuertes versiones sobre el desplazamiento del secretario de Obras Públicas, Daniel Chain, algo desmentido pero no descartado por la cúpula de Interior, desde donde se asegura que, por ahora, "la decisión final no está tomada" aunque admitieron probable que se dé en los próximos días.Sin embargo, operadores muy cercanos a la Jefatura de Gabinete dijeron a Télam que la salida de Chain "es un hecho", por lo que en la Casa Rosada prima un clima de expectativa en torno a la salida del ex ministro porteño y amigo personal del Presidente, quien partirá de vacaciones hasta mediados de enero.El nombre que suena para reemplazar a Chaín sería el del actual subsecretario de Coordinación, el economista Ricardo Delgado, ex miembro del equipo técnico del massismo.Igualmente, mañana tanto Frigerio como Chain viajarán hasta Monte Quemado (Santiago del Estero) para encabezar la puesta en marcha de una de las obras más importantes del Plan Belgrano.Otros de los funcionarios que son nombrados como posibles salientes del organigrama son el secretario de Vivienda, Domingo Amaya, y la secretaria de Asuntos Municipales, Aída Ayala, aunque esto estaría más relacionado con que ambos serán candidatos de Cambiemos en Tucumán y Chaco, respectivamente.Con respecto a los otros funcionarios de peso, está descontada la permanencia del viceministro Sebastián García de Luca -uno de los principales operadores políticos oficiales en la Provincia-, el secretario y el subsecretario de Asuntos Provinciales, Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero (del riñón de Frigerio), el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, y la subsecretaria de Hábitat, Marina Klemensiewicz."Frigerio cree que hay que darle más eficiencia y lógica de ejecutividad a la gestión del Ministerio. Habrá reacomodaciones para eliminar trabas burocráticas, que se dieron especialmente en el área de Obras Públicas", explicó un funcionario cercano al ministro.Incluso, entre los nuevos esquemas que se analizan, está la posiblidad de dejar vacante por un tiempo la Secretaría de Obras Públicas y otras dependencias, para "demostrar que se puede hacer funcionar el Estado sin tanta carga burocrática".A pesar de que Interior fue el ministerio que más empleados cesanteados registró a comienzos de año, desde su cúpula consideran que hay una carga "excesiva" de estamentos burocráticos, por lo que se piensa avanzar en jubilaciones y en reasignaciones de tareas, aunque aclaran que no habrá "ni despidos ni toma de nuevo personal".