Tragedia en el viaje de egresados: Aseguran que el colectivo violó las normas de seguridad

"Las butacas de arriba no tenían cinturones de seguridad. Yo fui el único de adelante que no le pasó nada. El colectivo me tumbó para todos lados. La coordinadora que murió estaba detrás mío", agregó. Otro de los detalles que resaltó Leandro es que el sistema eléctrico del vehículo no funcionaba. "Cada vez que agarraba un pozo, saltaba todo y la luz se apagaba", sentenció.