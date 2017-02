Tienen la chequera lista: están obsesionados con el Kun Agüero

La llegada de Gabriel Jesús -ahora lesionado- le ha restado protagonismo a Sergio Agüero que al parecer no está a gusto en el Manchester City.

El delantero argentino ya estaría planeando su retorno al fútbol español y según informan desde Inglaterra, la voluntad del futbolista sería la de dejar el club citizen para volver a España de la mano del Real Madrid.

Los merengues estarían dispuestos a firmar un cheque en blanco para hacerse con el internacional argentino, que esta temporada ya acumula 20 goles en sus 29 apariciones.

El diario The Sun apuntó que el Madrid sigue a la caza del Kun y por el que pujará fuerte en el próximo Mercado de pases. El City, pero, no quiere desprenderse de su estrella y no le abriría las puertas por una cifra menor a los 70 millones de euros.