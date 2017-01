Tevez se despidió de los hinchas de Boca con un video casero

carloso

El delantero Carlos Tevez grabó un breve mensaje, sentado en un sofá. Distendido y con ropa deportiva,les agradeció a los del Xeneize. "Quiero agradecer a la gente de Boca por todo el cariño y el amor que siempre me brindaron y que me van a brindar siempre".El ex Boca viajará en las próximas horas al país asiático para sumarse al Shanghai Shenhua y según sus propias palabras no fue fácil decidirlo. "Es difícil comunicar que uno ya no es jugador del club que ama, por distintas circunstancias que lleva la vida. A veces uno tiene que tomar una decisión y es porque uno sabe lo que es estar en el día a día en el club que ama y las presiones que uno tiene dentro del club".