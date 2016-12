Te contamos cómo está la salud de Noah Bublé tras 50 días de tratamiento

Según pudo saber Teleshow de fuentes cercanas a la familia, esa es la conclusión luego de que finalizara la primera fase de la quimioterapia. Este lunes 26 se dará comienzo a la segunda etapa, que es más fuerte.

Y la situación -pese a la premura que se debe mantener en estos casos- es clara: si Noah no hubiera respondido de manera positiva al tratamiento, no se hubiera pasado a la fase siguiente. Simplemente, no habría estado preparado para recibirla.