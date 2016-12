Te conmoverá este corto animado sobre los sueños y el destino

The Wishgranter Short Film, que podría traducirse al español como "El cumplidor de deseos" es un corto sencillo pero que no dejarás de mirar hasta el final, porque sabrás desde el principio que valdrá la pena y no te dejará indiferente.





Estos personajes están tristes y solos, pero un tercer personaje, a quien ellos nunca llegarán a conocer, se encargará de transformar sus vidas, y también la tuya, para siempre.





Fuente: labioguia