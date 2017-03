Susana Giménez contó su experiencia de violencia de género

Susana Giménez reveló detalles íntimos de su vida de niña y adolescente en el marco de la campaña que realiza su revista, #Terminemosconelmachismo. ¡Mirá lo que contó!

"Mi papá era violento con mi madre porque ella era muy celosa y él era mujeriego. Entonces, a veces, yo escuchaba cosas espantosas y muchas veces los he tenido que separar... y eso es horrible", arrancó a contar Susana.

"Entonces yo no permití que mi hija viviera nunca una situación de violencia así. Una vez, cuando me di cuenta de que yo estaba gritando -no pegando, eh- pero gritando y peleando con mi marido y la vi llorar... Estaba parada en la cuna, esa misma noche me fui de casa. Me fui a lo de mi madre, me la llevé a ella, me fui con una valija y la beba... y ya. Y estoy contenta de haberlo hecho", agregó.

"Lo que les sugiero es que no toleren violencia, que no toleren una cachetada, una trompada, una patada. Los insultos son también violencia. No existe una vez y después no, se va a repetir eternamente porque el golpeador es así, es violento y lo va a repetir una vez porque la sopa está fría, otra vez porque no le gustó, porque la vio gorda o porque tenía olor a comida... pero lo va a repetir. No hay que aguantarla. Una vez que te golpean, o te separás, te vas, o le hacés la denuncia".

Mirá las declaraciones completas de Susana Giménez en el video de esta nota!

