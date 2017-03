Súper Rugby: Los Jaguares tuvieron una buena actuación en la derrota ante los Stormers

'Los Jaguares', la franquicia argentina, perdieron este sábado frente a los Stormers sudafricanos por 32-25, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del torneo Súper Rugby, que aglutina a los equipos del hemisferio Sur y de Japón.

El encuentro se disputó en el estadio de Newlands de Ciudad del Cabo, con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper, con u parcial favorable para Stormers de 17-11.

De este modo, 'Los Jaguares' sumaron su segunda derrota frente a los Stormers al caer en la edición anterior por 13-8.

El equipo argentino pese a mejorar su imagen y su nivel de juego con respecto al choque de la semana anterior frente a los Kings pagó caro su derrota por falta de precisión en el juego y la indisciplina que le costó las amonestaciones de Pablo Matera y el ingresado Matías Moroni.

El equipo argentino comenzó con el dominio del juego y tras la conversión de un penal de Nicolás Sánchez y Jean Du Plessis, el hooker y capitán Agustín Creevy marcó el primer try argentino.

Sin embargo, con el correr de los minutos los sudafricanos lograron el dominio del juego y consiguieron marcar dos tries por intermedio de E W Viljoen y Jano Vermaake ambos convertidos por el pateador Du Plessis y con un nuevo penal de Sánchez quedó el parcial 13-8

En el inicio de la segunda parte, 'Los Jaguares' pasaron a ser los actores principales en el juego con la levantada de sus forwrads y de allí llegó el try de Santiago Cordero convertido por Sánchez y de esa manera acortar el resultado a 18-20.

El equipo sudafricano levantó su imagen en los veinte minutos finales y a pesar de sufrir un nuevo try de Santiago Cordero, aprovechó la diferencia en campo de juego con las dos amonestaciones de Pablo Matera y el ingresado Matías Moroni.

'Los Jaguares' resistieron pero sus ilusiones de alcanzar su segundo triunfo en el Súper Rugby quedó definido en su contra ya que Stormers alargó el resultado final con dos nuevas conquistas conseguidas con un try penal y otro del fullback SP Marais.

'Los Jaguares' derrotaron el sábado anterior, en la fecha inicial del torneo, a los Kings sudafricanos por 39-26., mientras que Stormers venció a Bulls por 37-24.

'Los Jaguares' chocarán el sábado 11 frente a los Lions sudafricanos en el estadio del club Vélez Sarsfield, por la tercera fecha del Súper Rugby.

La tabla de posiciones de la Conferencia A de Africa es la siguiente: Lions es el puntero con nueve unidades, Los Jaguares y Shaks 5 y Kings 4.

Tras su regreso el domingo por la noche desde Sudáfrica, el plantel argentino tendrá descanso el lunes, en tanto que el martes retomará los entrenamientos en las instalaciones.

Los resultados registrados correspondientes a la segunda fecha del Súper Rugby fueron los siguientes_ Force 26-Reds 19, Chiefs 41-Blues 26, Hurricanes 71-Rebels 6, Highlanders27- Crusaders 30, Brumbies 22- Sharks 27 y Sunwolves 23- Kings 37

Sintesis:

Los Jaguares: Santiago Garcia Botta, Agustín Creevy (capitán) y Felipe Arregui; Guido Petti y Matías Alemano; Pablo Matera, Tomás Lezana y Leonardo Senatore; Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez; Santiago Cordero, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando y Ramiro Moyano; Joaquín Tuculet. Entrenador Raúl Pérez.

Ingresaron: Marcos Kremer, Santiago González Iglesias,, Lucas Noguera Paz , Matías Moroni Cristian Bartoloni , Felipe Ezcurra y Benjamín Macome,

Stormers: SP Marais; Cheslin Kolbe, EW Viljoen, Dan Kriel y Dillyn Leyds; Jean-Luc du Plessis y Jano Vermaak; Sikhumbuzo Notshe, Siya Kolisi (capitán) y Rynhardt Elstadt; Pieter-Steph du Toit y Eben Etzebeth ; Wilco Louw, Bongi Mbonambi y JC Janse Van Rensburg. Entrenador: Robbie Fleck

Ingresaron: Ramone Samuels, Oli Kebble, Frans Malherbe, Chris van Zyl, Nizaam Carr, Dewaldt Duvenage, Robert du Preez, Seabelo Senatla.

Tantos en el primer tiempo: 6' penal Sánchez (J), 12' penal Du Plessis (S), 15' try Creevy (J), 23' try Viljoen convertido por Du Plesis (S), 27' try Vermaak convertido por Du Plessis (S) y 40' penal Sánchez (J). Resultado parcial: Stormers 17- Los Jaguares 11.

Tantos en el segundo tiempo: 3' penal Du Plessis (S), 12 'try Cordero convertido por Sánchez (J) , 24' try penal convertido por Du Plessis (S), 26' try Cordero convertido por González Iglesias (J), 31' try Marais (S). Resultado final : Stormers 32- Los Jaguares 25.

Amonestados en el segundo tiempo: 11' Matera (J), 13' Matías Moroni (J)

Estadio: Newlands (Ciudad del Cabo)

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).