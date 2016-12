Suma seguidores: Massa lanzó "La Renovadora" ante miles de jóvenes de todo el país

Luego de cerrar el primer Encuentro Participativo Nacional de Jóvenes del Frente Renovador – UNA, en General Pacheco, el diputado nacional Sergio Massa celebró, ante más de 6 mil jóvenes de todo el país, el nacimiento de "La Renovadora", un espacio nacional de jóvenes militantes sociales, barriales, universitarios y sindicales de todas las provincias y todos los distritos, que trabajará en la nueva agenda social del Frente Renovador.



Frente a sus militantes, Massa solicitó que "sigan construyendo" la nueva política. "Quiero verlos soñar un nuevo proyecto de país y una nueva Argentina", les dijo.



"Las generaciones que fracasaron se están yendo. Construyamos una fuerza joven y rebelde. Plántense, no se dejen usar por los dirigentes. Sean transgresores y condicionen a la vieja política", fueron las palabras que les dedicó el líder del Frente Renovador a los jóvenes que asistieron al lanzamiento del nuevo movimiento.



Felipe Martínez Garbino, referente nacional del espacio, expresó: "Este lanzamiento de la juventud Renovadora significa el nacimiento de un nuevo movimiento que viene a interrumpir la política de una manera novedosa".



Por su parte, Federico Cermelo, referente de Mar del Plata, consideró que "es un desafío para los jóvenes olvidar internas de algunos dirigentes y juntarnos todos para empezar a construir el camino para que Sergio Massa sea presidente".



"Queremos enfrentar a los poderosos de la Argentina. A los que miran la pobreza de costado. A los que no sufren con el dolor ajeno. Este es un movimiento que nace de las bases y no del poder. Acá no hay militancia rentada, este es un espacio de jóvenes que sienten a la política", explicó Sofía Vannelli, concejal y referente de Vicente López.



Santiago Petra Vallejos, referente de Capital Federal, sostuvo: "Nosotros estamos al lado de los más necesitados. Cuando nos atacan con trolls, nosotros proponemos el abrazo, el afecto y escuchar los problemas de la gente, reivindicando esa militancia de espíritu peronista que tenemos muchos de los que estamos hoy acá".



"Este nuevo espacio representa la continuidad de lo que empezó en el 2013, donde muchos jóvenes empezamos a recorrer las provincias, a armar redes de contactos, con aciertos, con desaciertos, y este es el paso de posta a los nuevos jóvenes para que se inserten en el esquema de Juventud del Frente Renovador", afirmó Juan Saintotte, uno de los referentes del espacio