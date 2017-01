Su pareja le dio una paliza y tiene riesgo de sufrir un aborto

Una joven embarazada terminó internada y con riesgo de aborto luego de recibir una tremenda paliza de su pareja en Las Heras. El ensañado agresor fue detenido. Ayer, sólo en dos fiscalías de Ciudad se denunciaron tres casos de violencia de género y uno de los arrestados terminó destrozando un móvil policial.



A media mañana de ayer, cerca de las 10.30, María Quinteros (27) estaba en su casa de la manzana 26 en el barrio Aeroparque, cuando llegó su pareja, Lucas Fernández (27), notoriamente molesto.



Si bien no trascendieron los motivos, se supo que en el momento la pareja comenzó una acalorada discusión, que fue escalando en violencia hasta que el hombre comenzó a golpearla.



Al parecer, los gritos de la mujer, que está embarazada, alertaron a los vecinos y alguno de ellos habría llamado al 911.



En pocos minutos, un móvil policial llegó al lugar, justo cuando el agresor estaba ensañado golpeando a Quinteros.



La intervención de los policías logró frenar los golpes del violento, que terminó detenido y fue trasladado a la Oficina Fiscal Nº2 de Ciudad.



La mujer fue llevada de urgencia al hospital Lagomaggiore, donde le diagnosticaron riesgo de aborto y solicitaron que quedara internada en observación.



Amenazas con cuchillos

Con la excusa de tener que visitarla para llevarse algunos objetos de su pertenencia, ayer la ex pareja de Silvana Iriart llegó hasta su casa de calle Mitre al 2600, de Ciudad.



Apenas ingresó al domicilio, el hombre comenzó a agredirla y denigrarla hasta que fuera de sí tomó un cuchillo de la cocina y amenazó con matarla.



Al parecer, la mujer habría pedido ayuda a un cuñado, quien también fue amenazado por el agresor.



En el acto, lograron dar aviso a la policía, y el violento fue detenido y llevado a la Oficina Fiscal Nº13 de la Cuarta Sección, en Ciudad.



Destrozó un móvil a patadas

Cristian Chapa (30) tenía una prohibición de acercamiento judicial para con su ex pareja, Yésica Cruz (28). Sin embargo, ayer llegó hasta la casa de ella en calle Perú y Videla Correa, de Ciudad, violando la medida del juez.



Así lo informó la mujer que, temerosa de lo que pudiera provocarle, apenas vio que él se acercaba llamó a la policía.



En poco tiempo y mientras él se encontraba aún allí, llegó al lugar el móvil 2.674, cuyos policías lograron detenerlo.



Para trasladarlo, lo subieron al auto policial y fue allí que el agresor comenzó a patear una puerta trasera hasta descuadrarla.



Se lo llevó a la Oficina Fiscal Nº13 en donde fue acusado de desobediencia y daños agravados al Estado.