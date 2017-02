Su hija dice que el padrastro, que es su tío, la violó pero ella no le cree: investigan pornografía infantil

Esta historia comenzó el año pasado cuando un llamado anónimo llegó a la línea del 102 para pedir que ayudaran a los hijos de Estela Maris Páez, del barrio Los Tamarindos en Chimbas. Cuando la asistencia a los Menores llegó a su hogar no fue sólo para analizar el estado en el que vivían sino por un pedido judicial. El juez del 5to Juzgado de Instrucción hizo lugar a la denuncia de un vecino que manifestó que la hija mayor de la mujer, de 7 años, era abusada por su padrastro. La nena fue analizada por el médico legista y, supuestamente, no encontró signos de violencia sexual o acceso carnal pero hubo dudas. En ese momento, algo más surgió en medio de la investigación, un dato que alertó al magistrado y fue la razón por la que pidió que secuestraran la computadora de la hermana de la mujer (quien también vive en el domicilio y cuida a los niños).

Estela Maris contó a sanjuan8.com que su pareja se fue, en aquella oportunidad, de su casa y se instaló en Caucete. Pero al correr el tiempo y al mermar la investigación, el sujeto volvió. Fue hace poco tiempo que una nueva llamada al 102 repitió la historia. Otra vez pedían por los hijos de la mujer. Esta vez, el juez Jorge Toro (del 1° Juzgado de Menores) intervino en el caso y pidió que los niños quedaran al resguardo de un hogar del Estado hasta que se esclarezca el hecho. Es que, al parecer, en una nueva Cámara Gesell, la nena de 7 años confesó que su padrastro (que es el hermano de su padre biológico) abusaba de ella. "Yo no creo que sea así. Además jamás me dijo nada a mí. Ahora no me dejan ver a los niños que estuvieron viviendo conmigo por siete años. Son mis hijos. Los vecinos mienten. ¿Qué saben ellos de lo que pasa en mi casa? Todo es mentira. Además, la nena es fabuladora. Me lo dijo la psicopedagoga en la escuela el año pasado", aseguró la mujer a este medio.

La duda no tiene lugar para Estela Maris. Ella asegura que el hombre que fue su amante por varios años pero terminó "criando" a los niños es inocente. Ella tiene tres hijos: la nena de 7, un niño de 3 y un bebé de cuatro meses; pero todos los pequeños son hijos de su marido. Al parecer, convivían todos en esa casa y en ese momento se desató el amorío con su cuñado. De esta relación sólo surgieron dos denuncias penales y la sospecha de que él podría haber corrompido a la nena e incluso utilizarla como "modelo" para la prostitución infantil.