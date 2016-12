Su ex está acusado de abusar de sus hijos, le cobra la asignación y ella no tiene respuestas legales

Se trata de Laura Fernández, quien desde septiembre dio intervención al área de la mujer de Rivadavia y aún no puede acceder al dinero de la AUH ya que no se presentó un escrito al ANSES. Su ex pareja y padre de sus hijos le quemó la casa y también se sospecha que habría abusado los niños que tuvieron juntos.