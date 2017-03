Sorprendió con un toples para la revista Vanity Fair

La protagonista de 'La bella y la bestia' llegó a la portada de la reconocida revista Vanity Fair, publicación a la que contó detalles sobre la fama que alcanzó siendo una niña envuelta en el mágico mundo de Harry Potter, hasta convertirse en una lideresa de la causa feminista.

Emma Watson se ha preparado para llamar la atención con una sesión de toples. El torso desnudo está a medio cubrir con una especie de chaqueta estilo torero, tejida y sin fondo.

En la entrevista, Watson dice que dar vida al clásico de Disney se sintió como "haber hecho la transformación a mujer en pantalla".

La actriz también comentó que no se ha reconocido muchas veces al mirarse al espejo en el baño de alguna premiación por todo el maquillaje y los elegantes vestidos.

"Camino la alfombra roja y voy a al baño. Pongo las manos en el lavamanos, me miro al espejo y digo '¿Quién es esta?' No me conecté con la persona que estaba mirándome de vuelta y eso es un sentimiento muy inquietante", expresó.

Sobre el amor, Emma Watson no quiere dar detalles. Quiere cuidar a su pareja de la prensa. Es una forma de querer válida para una celebridad.

"Quiero ser consistente: no puedo hablar de mi novio en una entrevista y después esperar que los paparazzis no tomen fotos mías caminando alrededor de mi casa. No puedes tener ambas cosas", contó.