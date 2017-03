Sin fútbol: Los jugadores finalmente decidieron que no arranca el torneo

Así lo confirmó el defensor y capitán de Vélez Sarsfield, Fabián Cubero, al ratificar ante distintos medios periodísticos que "no se va a jugar, no hay fútbol hasta que no esté depositada la plata".





En el encuentro los futbolistas decidieron la continuidad del paro de actividades, por lo cual no se reiniciarán este viernes los Torneos de Primera y B Nacional luego de la propuesta de la dirigencia por las deudas económicas.





Si bien no hubo una convocatoria personal por parte del secretario general del gremio Sergio Marchi, se estima que el capitán más otros dos referentes de cada uno de los 30 equipos de Primera División y de algunos de la Primera B Nacional estuvieron en la sala de audiencias de la sede del gremio, ubicada en Salta al 1100, en el barrio porteño de Constitución.





Entre los jugadores que estuvieron presentes en la reunión pudo verse a Leonardo Ponzio, Fernando Gago, Santiago Vergini, Marcos Angeleri, Cubero, Nicolás Tagliafico, Leandro Desábato, Jonathan Schunke, Israel Damonte, Marcos Díaz, Federico Mancinelli, Maximiliano Rodríguezx, Ignacio Scocco, Sebastián Domínguez, Ángel Vildozo y Diego Barrado.





Ante la falta de confirmación sobre la transferencia del dinero para poder liquidar la deuda que los clubes tienen con ellos, los futbolistas deben decidir los pasos a seguir, porque el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. En tanto, en AFA permanecían los dirigentes en búsqueda de destrabar el conflicto, a la espera de los 350 millones de pesos depositados por el Gobierno nacional.

Los jugadores del fútbol argentino tomaron la decisión de no jugar este fin de semana tras la reunión que mantuvieron este jueves en la sede porteña de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) los Capitanes y referentes de equipos de Primera División y la B Nacional.