Sin dictamen por Ganancias en el Senado, los bloques pidieron una reunión a Macri

Los gobernadores señalaron que esto le provoca un agujero fiscal al Estado. Según confiaron fuentes del oficialismo, hoy no habría dictamen, lo que ratificaría que no hay sesión de Ganancias. Si se tratará la ley de ART. La próximo jugada del Ejecutivo es convocar a una mesa de gobernadores, legisladores y gremios para intentar llegar a un proyecto consensuado. De no lograrlo, la semana que viene irán con un proyecto propio con el acompañamiento de los mandatarios provinciales.

De esta manera se alcanzó un acuerdo inédito, en el que todos los bloques con representación en el Senado acordaron pedirle al presidente Mauricio Macri que convoque a una reunión multisectorial "al mas alto nivel" que reúna a fuerzas políticas, gobernadores y centrales obreras, con el fin de acordar un nuevo esquema del impuesto a las Ganancias.

El plazo que tiene el Poder Ejecutivo para contestar la propuesta, que se la trasladará el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, vence mañana a las 11. Hasta esa hora pasó a cuarto intermedio la reunión de Labor Parlamentaria en la que todos los bloques se pusieron de acuerdo en abrir una última instancia de negociación para frenar la sanción de los cambios en Ganancias tal cual fue aprobada por la Cámara de Diputados hace una semana. Como gesto de buena voluntad, los senadores decidieron postergar hasta mañana la firma de un dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y, como mínimo, postergar por una semana el tratamiento en el recinto de la iniciativa aprobada por la Cámara baja.



Finalmente se postergó la sesión por Ganancias en la Cámara Alta. La oposición no alcanzó con las firmas requeridas para el tratamiento. Se estima que el proyecto podría tratarse el 21 de diciembre.