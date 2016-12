Sin cirugías: Flavia Palmiero reveló sus secretos para no pasar por el quirófano

Flavia Palmiero reveló sus secretos para lucir esplendida a los 50 años. Madre de Giuliana y Gianmarco, la actriz está actualmente en pareja con Luis Scalella (reconocido productor cinematográfico).





"Contrariamente a lo que puedan pensar no soy celosa. Soy a veces de sentirme posesiva pero de mis afectos, de mis amigos, de mi familia. Debería ser más celosa pero no lo soy", dijo Flavia. De sus anteriores parejas contó: "Siempre me engañaron y me dijeron que no eran celosos pero los hombres mienten".





Sobre el cuidado de su salud, dijo: "Me cuido, me mantengo, no tengo cirugías. Mis tres secretos son: tomar jugo de limón con agua tibia a la mañana, siempre me lavo bien la cara antes de dormir y tomar mucha agua".





"No es de hoy, siempre fui sana, nunca tomé, no tuve noche y tengo una familia que tiene muy buena genética. Hago gimnasia cuando tengo tiempo. También algún centro de estética, todo eso es importante hacerlo", agregó Flavia.





De su romance con Franco Macri recordó: "Empezamos en el '98 y por dos años fui su mujer, realmente nos quisimos muchísimos. Fue un gran amor, fuimos una gran pareja. La pasamos muy bien, fuimos muy felices".





En una entrevista con Infobae, la actriz dijo que le gustaría retomar su carrera en el cine, a la par que trabaja en un unipersonal español que trata el paso del tiempo. "En lo personal me siento muy bien. Desde 20 a los 40 críe a mis hijos y ahora siento que tengo más tiempo y libertad y lo estoy tratando de disfrutar".