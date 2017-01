Siguen sin saber quién es el hombre calcinado porque no tienen elementos para reconocerlo

La autopsia no fue exitosa. Los s no detectaron heridas cortopunzantes ni impacto de bala para establecer fehacientemente si fue asesinado pero, también hay que tener en cuenta que puso haber sido envenenado, asfixiado o –por qué no, quemado en otra parte y trasladado.

El problema es que San Juan aún no cuenta con equipamiento para determinar este tipo de causas. Si bien algunos investigadores podrían decir que no se puede determinar de qué murió porque su cuerpo está carbonizado, no es así. En la necropsia de los huesos está la resolución del DNA que dará luz a varias preguntas. Una de las técnicas que deberán realizar será la identificación a través de las piezas dentarias.

Este procedimiento se realiza porque no hay familiares ni allegados que haya denunciado la desaparición del occiso o que lo haya buscado en hospitales o comisarias. Mientras tanto, no se pueden plantear hipótesis contundentes. Se cree que el cadáver (el hombre en vida debió tener unos 45 años) fue trasladado a ese lugar post morten y por eso sospechan que se trata de un crimen y no un suicidio.