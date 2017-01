¿Será la vencida? Boca inició las gestiones para incorporar al esperado arquero

Boca Juniors está cerca de concretar la incorporación del arquero de Defensa y Justicia, Agustín Rossi, quien la semana próxima podría sumarse al plantel "xeneize", según indicaron allegados al jugador.



Si bien Defensa y Justicia pretendía retener al futbolista hasta junio próximo, y hacer uso de la opción de compra (los dueños del pase son Chacarita Juniors y Estudiantes de La Plata), el deseo de Rossi por incorporarse a Boca acortaría los tiempos para que el entrenador Guillermo Barros Schelotto cuente con otro arquero en el plantel.



La ingeniería de la compra, de todos modos, no es sencilla: Chacarita y Estudiantes poseen cada uno la mitad del pase, y Boca debe negociar con ambos clubes.



Por el lado del "Pincha", dicen que no pondrían reparos, aunque es sabido que el club platense pretende sumas elevadas cada vez que Boca muestra interés por jugadores de su plantel.



El tema a solucionar para que Rossi pueda llegar pronto a Boca está por el lado de Chacarita, que siempre le reclamó al club de la Ribera el pago por derechos de formación de Nicolás Blandi, quien se inició en el fútbol en el "funebrero", ya que jugó un año en la novena división del club de San Martín.



Ahora, Chacarita aprovecharía el interés de Boca por el arquero que está a préstamo en Defensa y Justicia para saldar esa vieja cuenta. No parece un impedimento para que el "Mellizo" Guillermo cuente con un arquero que le interesa, especialmente a futuro, ya que Rossi tiene 21 años.



En cuanto a Walter Montoya, todo indica que Sevilla de España le compraría su pase a Rosario Central pero como no tiene cupo de extranjeros disponible, lo incorporaría recién en junio. Allegados a la dirigencia xeneize dicen que Sevilla quiere que esos 6 meses Montoya los juegue en Boca, algo que difícilmente acepten el club rosarino y el propio mediocampista.



Otra posible incorporación podría ser Junior Benítez, ex jugador de Lanús cuyo pase pertenece a Benfica que a su vez lo prestó a Sporting Braga, ambos de Portugal. El atacante fue dirigido por Guillermo en Lanús, y podría llegar a préstamo durante un año, con opción de compra de la mitad del pase.



En cuanto a Federico Carrizo, cuya posibilidad de incorporarse a San Lorenzo quedó descartada por el club de Boedo, se supo que el propio futbolista negocia con Cerro Porteño de Paraguay para incorporarse a préstamo.