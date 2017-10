Jugadores brasileños opinaron de la chance de que Argentina quede afuera copy

Ederson y Alex Sandro expresaron en rueda de prensa que solo piensan en Brasil y prefirieron no entrar en polémica por la posibilidad de que Argentina se quede sin ir al mundial de Rusia 2018.

"¿Qué significaría dejar afuera del Mundial a Messi? Para mí es indiferente. Brasil ya está clasificado. Si él va o no a Rusia, para mí no tiene importancia. Sabemos que la última fecha envuelve muchas cosas. Pero vamos a ir en búsqueda del triunfo. La clasificación de A o de B no depende de nosotros. Estamos enfocados sólo en jugar al fútbol", lanzó el arquero del Manchester City.

Por su parte, Sandro se mantuvo en sintonía con su compañero y dio a entender uqe no irían a menos para perjudicar a un rival: "Nuestra selección está donde está porque siempre trabajó de manera seria. Los problemas de ellos, son los problemas de ellos. La gente puede tener certeza de que este martes vamos a dar el máximo y que vamos a jugar para ganar".

