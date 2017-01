Seguridad en La Serena: más de 100 carabineros custodiarán la Avenida del Mar

La decisión se tomó luego de algunos sucesos indeseados sufridos por personas que dejaron sus vehículos estacionados sobre la Avenida del Mar. Por lo tanto, se busca con el contingente de carabineros frenar los delitos cometidos en el sector costero durante la temporada estival.

El Prefecto de Coquimbo Luis Carrera, admitió que el delito del robo de vehículos y accesorios al interior de los vehículos es un tema que preocupa, y que podría aumentar durante la temporada estival. Pero asegura que con el Plan Verano Seguro, el problema debería disminuir.

"No se puede desconocer la situación, pero desde el 30 de diciembre llegó un importante contingente a trabajar en la región en el borde costero fundamentalmente, además de otros sectores de la región en donde de acuerdo a nuestros estudios y análisis se están produciendo los delitos. Esto nos va a permitir disminuir el delito, eso es lo que esperamos. Así que instamos a la gente a que visite la zona con tranquilidad", sostuvo Carrera.

No dejar de hacer la denuncia



Carrera también hizo el llamado a las personas a que denuncien la situación, de otra forma será imposible contrarrestar el delito. "Si alguien sufre el robo de una especie, como ha ocurrido, debe hacer la denuncia lo más rápido posible, porque si esto no se hace nosotros no podemos hacer nada, ni siquiera después hacer los planes de seguridad, porque no nos enteramos de cuántos delitos de este tipo se cometieron", indicó Carrera.

