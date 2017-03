Según datos oficiales, la economía cayó 2,3% en el 2016

En el primer año de gestión de Mauricio Macri la economía registró un retroceso del 2,3% en comparación con 2015, según datos del Indec, como consecuencia de un fuerte estancamiento en rubros clave como industria y construcción.



No obstante, el organismo detectó dos alzas trimestrales consecutivas en el Producto Bruto respecto de trimestres anteriores: del 0,5% en el cuarto, y del 0,1% en el tercero. De confirmarse ese camino en el primer trimestre del 2017 podría concluirse que el país empezó a salir de la recesión.



De acuerdo con estadísticas oficiales, la actividad económica en el cuarto trimestre retrocedió 2,1% contra igual período de 2015, alcanzando la tercera contracción en forma consecutiva.



Sin embargo, el informe del INDEC reflejó para el último trimestre del año pasado una suba del 0,5% frente al trimestre anterior, un dato que el Gobierno viene mostrando como positivo y que marca una suave reacción del aparato productivo.



En esferas oficiales consideran que otro dato favorable lo había marcado el segundo trimestre del 2016, ya que había experimentado una suba del 0,1% contra los primeros tres meses de ese año. No obstante, estos "brotes verdes" que muestra el Gobierno no se advierte si se hace una comparación interanual, donde los resultados son negativos.



Durante el 2015, el organismo que ahora conduce Jorge Todesca había relevado un crecimiento económico del 2,6%, último año de la gestión de Cristina Kirchner.



El dato oficial para 2016 resultó inferior que el informado por consultoras privadas, ya que para el Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres registró una baja del 2,8% en la medición interanual. Según el informe de Avance del Nivel de Actividad del INDEC, las inversiones sufrieron una caída en el 2016 del 5,5% respecto del 2015, tras descender 7,7% en forma interanual en el cuarto trimestre del 2016.



Los rubros más afectados fueron construcción, con una baja del 11,3%; industria manufacturera, con el 5,7%; agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con el 5,5% y explotación de minas y canteras. También terminaron el año en baja: intermediación financiera con el 3,8%; comercio mayorista y minorista, 2,6%; actividades inmobiliarias, 0,7% y pesca, 0,1%.



El informe marca que el año pasado se contrajo un 1,4% el consumo privado, en parte compensado por un alza del 0,3% en el consumo público. El estudio detalla un crecimiento del 3,7% de las exportaciones FOB (bienes y servicios reales), que representaron 20,3% del PBI, mientras que las importaciones subieron un 5,4% en el año (equivalentes al 26,6% del PBI)



Las estimaciones oficiales respecto del nivel de actividad registran una inflación acumulada en el año por precios implícitos del 40,9% para 2016. La formación bruta de capital fijo, según estimaciones provisorias, experimentó en el cuarto trimestre del 2016 una variación negativa de 7,7% respecto del mismo período del año anterior.



"Esta caída se debió a las disminuciones de 14,6% de la inversión en construcciones, de 24,2% de otras construcciones, de 9,6% en maquinaria y equipo y un aumento de 32,9% en equipo de transporte", indica el estudio oficial. El valor agregado del sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 1,6% en el cuarto trimestre con respecto a igual lapso del año anterior.