Se sacó una ancianita y le dio una brutal golpiza a su marido de 102 años

En las impactantes imágenes, se ve cómo Elena ataca con una madera a Alberto Álvarez, quien cae al suelo y golpea su rostro contra el piso.





"No me quiero sentar, quiero tomar el desayuno", decía Alberto ante la mirada amenazante de Elena, que le reclamaba estar cansada porque no se quedaba callado. Una vez en el piso con la cara ensangrentada, Alberto siguió recibiendo golpes con la madera en los glúteos y la espalda.





El lamentable episodio ocurrió en una casa, ubicada en Sargento Iturra 2.545, del barrio Maldonado.La persona que filmó la brutal agresión en ningún momento intervino para evitar la agresión ni tampoco para ayudar al abuelo.

Embed



Fuente: minutouno