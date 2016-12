Se sacaron una foto que los aterró en plenas vacaciones

Originarios de la India y de vacaciones en los Emiratos Árabes, Vyas y su esposa Anita decidieron emprender un paseo por el interminable desierto. Las dunas infinitas eran el lugar ideal para tomar varias fotografías para inmortalizar el momento. Con ellos también estaba su pequeña hija de tres años, Illisha, y otros turistas que habían llegado hasta allí en furgonetas todoterreno.





Pero cuando Vyas fue a tomar una de las imágenes de la madre con su niña algo extraño ocurrió. Para ellos, fue la aparición de una presencia espectral en la fotografía que luego observarían con detalle en su hotel. La fotografía fue capturada cerca de la ciudad de Sharjah y la familia percibió el supuesto "fantasma" cuando transfirieron la imagen de la cámara a su teléfono celular.





La fotografía fue tomada casi al atardecer: "Casi siempre edito todas mis imágenes antes de publicarlas en las redes sociales. Pero esta vez no lo hice. La foto que usted ve es absolutamente cruda, sin tocar", dijo el hombre al ser consultado por medios ingleses, quien añadió: "Todavía no sé qué era eso porque sé que sólo apunté a mi esposa e hija. No había nadie más en el cuadro".





Deepanjan Banerjee, un amigo que compartió las extrañas vacaciones con la familia Vyas, también se mostró sorprendido por la "presencia espectral". "La sombra en la foto es claramente visible pero lo que es extraño es que no había nadie más allí, excepto ellas dos. La figura no es de ninguna de las mujeres de la excursión".





Fuente: infobae