Se fue otra leyenda del rock: Murió Greg Lake

Greg Lake, cantante, bajista y guitarrista de la banda inglesa Emerson, Lake & Palmer, murió el jueves después de una larga y dolorosa batalla contra el cáncer , según anunció la agrupación en su página web.





Lake, quien se hizo famoso como el cantante en los primeros dos discos de King Krimson ( In the court of King Krimson , 1969; y In the wake of Poseidon, 1970), formó Emerson, Like & Palmer en 1970, con el baterista Carl Palmer y el tecladista Keith Emerson, que venían de Nice.





El grupo se convirtió en uno de las más populares bandas de rock progresivo de los 70 por la fortaleza de sus composiciones, influenciadas por el jazz y la música clásica.





Esta es la segunda pérdida que Emerson, Lake & Palmer ha sufrido en menos de un año. Emerson murió en marzo después de luchar contra la depresión y una enfermedad nerviosa degenerativa.





