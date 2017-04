Se desató la polémica por una marca que se publicita con fotos de niñas muy flacas

Las críticas no sólo giraban en torno a la extrema delgadez de las menores sino también a su adultez forzada y su sexualización, algo frecuente en la industria. "No nos parecen posiciones sexuales, son nenas, la realidad es que posan normalmente, nunca les vamos a decir que posen sexy o insinúen algo, no quisimos transmitir sexualidad, por eso no ponemos un nene con una nena, estamos lejos de la sexualidad que dicen que queremos insinuar", agregó Audisio.





Los comentarios también destacaban la actitud "de tristeza" que transmiten las chicas en las fotos, vestidas con tops y minifaldas, que miran serias a cámara. "No forzamos a los chicos a reírse estando en un estudio, nos parece lógico que estén probándose ropa y no sonrían, ellos se sienten modelos y los modelos en las campañas normalmente no están en actitud de reírse", explicaron desde la marca.