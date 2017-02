Scarlett Johansson se desviste en el trailer de una oscura película japonesa

La actriz Scarlett Johansson es protagonista de una manga japonesa en la que se pone en la piel de The Major, una agente especial cyborg, que lidera un grupo de trabajo de élite en la película "Ghost in the shell".

La bella muchacha tiene que luchar contra el ciberterrorismo y los crímenes tecnológicos. Con un cuerpo artificial, Kusanagi ha reemplazado la totalidad de su cerebro, lo que le permite ser capaz de realizar hazañas sobrehumanas especialmente requeridas por su labor.

Scarlett en "Ghost in the shell: la vigilante del futuro"



Entrenada para detener a los criminales y extremistas más peligrosos, The Major se enfrentará a un fanático 'hacker', cuyo único objetivo es acabar con los avances de Hanka Robotic en la tecnología cibernética. Pronto la agente cyborg se verá inmersa en una serie de intrigas políticas y secretos de Estado para encontrar al misterioso informático.

La película está dirigida por Rupert Sanders. En el elenco acompañan a Scarlett Johansson, Michael Pitt (como Kuze), Juliette Binoche (Dr. Ouelet), Pilou Asbæk (Batou), Chin Han (Togusa), y el director de cine japonés Takeshi Kitano (Daisuke Aramaki).