San Lorenzo se recuperó y venció 2 a 1 a Belgrano en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo de Almagro logró una importante victoria ante Belgrano de Córdoba por 2 a 1, por la 15ta. fecha del torneo de Primera División, en el Nuevo Gasómetro, y alcanzó en la punta de la tabla a Boca Juniors, que esta tarde juega su partido contra Banfield.El chileno Paulo Díaz y Néstor Ortigoza, de penal, anotaron los goles del equipo de Diego Aguirre. Para Belgrano descontó Cristian Lema.San Lorenzo, sin que le sobrara demasiado, sumó tres puntos ante Belgrano y llegó a 31. Este triunfo le sirve al Ciclón para recuperarse de la abultada derrota ante Flamengo de Brasil, el pasado miércoles, en su debut por la Copa Libertadores, por 4 a 0 en el estadio Maracaná.San Lorenzo salió a presionar desde el inicio a Belgrano. No le dejó tocar el balón, pero no fue profundo en los ataques. El local se basó en el armado de Néstor Ortigoza y en los desbordes de Ezequel Cerutti por derecha.El Pirata tuvo una muy clara a los 21 minutos del primer tiempo, mediante una salida de Matías Suárez que asistió a Bieler, cuyo cabezazo se fue rozando el palo izquierdo de Sebastián Torrico. Dos minutos más tarde, desde un córner ejecutado por Bautista Merlini, Paulo Díaz conectó un gol de cabeza y abrió el marcador para los dirigidos por Diego Aguirre.El paraguayo Néstor Ortigoza puso el 2-0 de penal, luego de que el árbitro Patricio Loustau cobrara una infracción de Esteban Espíndola sobre Díaz.En el segundo tiempo, Belgrano descontó a los 5 minutos con el gol de Cristian Lema de cabeza.Los de Córdoba manejaron mejor la pelota en casi todo el complemento y generaron más a través de Lucas Melano, aunque el equipo estuvo impreciso en los últimos metros y finalmente no logró llegar al empate.Belgrano sigue siendo el equipo de peor rendimiento en el torneo después de Arsenal de Sarandí. Ganó sólo un partido (2-0 vs. Unión de Santa Fe), hace diez fechas, y trae una racha de seis empates y cinco derrotas.El DT Leonardo Madelón todavía no pudo festejar una victoria oficial desde que asumió el cargo en noviembre pasado.San Lorenzo, por su parte, se guardó a Fernando Belluschi de entrada (ingresó a los 15 del segundo tiempo) ya que arrastraba molestias musculares, y logró aguantar el resultado en la última media hora, para quedarse con el premio mayor.En la próxima jornada, la 16, San Lorenzo visitará a Godoy Cruz de Mendoza y Belgrano jugará en Córdoba contra Racing.Sebastián Torrico; Mathias Corujo, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo y Paulo Díaz; Franco Mussis y Néstor Ortigoza; Ezequiel Cerutti, Bautista Merlini y Rubén Botta; Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.Lucas Acosta; Sebastián Luna, Cristian Lema, Lucas Aveldaño y Esteban Espíndola; Lucas Melano, Guillermo Farré, Federico Lértora y Jorge Velázquez; Matías Suárez y Claudio Bieler. DT: Leonardo Madelón.Goles en el primer tiempo: 23m Paulo Díaz (SL) y 39m Néstor Ortiogoza (SL), de penal.Gol en el segundo tiempo: 5m Cristian Lema (B).Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Renzo Saravia por Espíndola (B); 14m Fernando Belluschi por Botta (SL); 23m Claudio Aquino por Velázquez (B), 37m Fernando Márquez por Farré (B); 38m Ezequiel Ávila por Merlini (SL); 42m Gonzalo Berghessio por Cerutti (SL).Amonestados: Guillermo Farré (B), Paulo Díaz (SL), Esteban Espíndola (B), Rubén Botta (SL), Renzo Saravia (B), Mathias Corujo (SL), Claudio Aquino (B), Franco Mussis (SL).Árbitro: Patricio Loustau.Cancha: San Lorenzo.stau.

Gol de Díaz (1-0)

Gol de Ortigoza (2-0)Gol de de Lema (2-1)

