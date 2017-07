Uñac sobre De Vido: "Sería más claro que un juez solicite el desafuero"

El gobernador de la provincia Sergio Uñac se refirió en la mañana de miércoles a la sesión que debatirá el Congreso con relación al pedido de destitución y desafuero de Julio De Vido. Si bien, intentó no tomar posición exacta sobre la decisión; aseguró en Estación Claridad que "no he recibido ningún tipo de llamado, ni de Cambiemos ni del peronismo para convencerme de tomar alguna posición".

Además, contó que recién hoy se juntará con los diputados que responden al proyecto y charlará con ellos. Pese a que no brindó detalles opinó: "Lo que me parece caprichoso es la definición de inhabilidad moral. Sería más claro, el pedido concreto de un juez que intervenga y solicite el desafuero. No sé si esa categorización obedece al código reglamento interno, no escuché esa definición".