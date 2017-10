Uñac opinó sobre el monto que enviará la Nación para la obra pública y lo tildó de "ínfimo"

El Gobierno de la provincia afina la punta del lápiz en el marco del armado de presupuesto para 2018, teniendo en cuenta lo que aportará la Nación. En este aspecto, Uñac declaró que "en principio" le parece ínfimo, comparado con la porción que recibirá el gobierno de Buenos Aires y Capital Federal.

El presupuesto de 2018 incluye la Autopista San Juan – Mendoza que representa una gran parte de la porción que llegará desde el Este. Asimismo, explicaron desde el Gobierno que en este cálculo presupuestario no está incluido el soterramiento del canal Benavidez. Pese a que los pronósticos no serían alentadores, la provincia no quiere bajar la intensidad sobre la inversión en la obra pública.

Desde el gobierno remarcan, además, la existencia de la deuda que aún mantiene la Nación con San Juan. Sobre este punto, hubo un entrecruce de versiones sobre el monto que se adeuda en materia de Viviendas. Es que hace algunas semanas, el secretario de Vivienda Domingo Amaya llegó a la provincia y aseguró que la cantidad de dinero que el país le adeuda no supera los $150 millones. Pero, en realidad, el ministro de Hacienda Roberto Gattoni explicó que esa suma alcanza los $800 millones. Luego de que el funcionario del gabinete de Uñac mostrara su enojo, se han propuesto "hacer bien las cuentas" en Buenos Aires.