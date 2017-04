Uñac sobre la quita del manejo de fondos de viviendas: "Nos oponemos a que paguemos justos por pecadores"

La Nación le quitará a las provincias el manejo de los fondos para casas sociales, es por eso, que el gobernador, Sergio Uñac, declaró con vehemencia que "nos oponemos a que paguemos justos por pecadores, porque en San Juan rendimos los fondos y mantenemos una construcción de viviendas récord".

El primer mandatario, destacó que "tratar a las 24 provincias por lo que no hacen algunas, no es bueno, porque si se paralizan los fondos, yo no voy a poder poner plata, y se va a paralizar la obra".

Mirá la nota completa.

