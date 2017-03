Uñac estuvo presente en la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Con grupos musicales que acompañaron con sus canciones, los sanjuaninos pudieron recorrer diversos stand que permitían, no solo recordar lo que pasó hacen 41 años, sino también lo que actualmente se trabaja para proteger los derechos de todos los argentinos.

Cabe recordar, como lo hiciera el gobernador Uñac en sus palabras, que el 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación Argentina dictó la ley 25.633, creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas de la Dictadura Militar que comenzara en 1976.

Sobre las 00 horas del 24 de marzo, en la puerta de la ex Legislatura Provincial sobre calle Urquiza, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino para dar inicio al acto central. En primer lugar, en nombre del pueblo sanjuanino, las principales autoridades hicieron una entrega de flores en el monumento que recuerda este día.

Al respecto, el ministro Emilio Baistrocchi destacó “la verdad que hoy vivimos que son 34 años de democracia ininterrumpida en el país”. “Hay un dicho que dice: hay cosas que porque se creen sabidas no se dicen, y porque no se dicen se olvidan. Creo que el deber nuestro es no olvidar” reflexionó el titular del Ministerio de Gobierno.

Por su parte, el gobernador Sergio Uñac afirmó que “una sociedad se construye con la posibilidad de poder discutir, sin que esa discusión signifique división. Después de una discusión debe haber un pensamiento superador, debe haber una construcción colectiva”.

“Debemos juntos recordar nuestro pasado, con la convicción de que el diálogo es el medio y la justicia la condición para la construcción del presente y futuro que nos merecemos” concluyó la conmemoración el primer mandatario sanjuanino.

