Uñac destacó que el Túnel de Agua Negra es prioridad para el Gobierno Nacional

El gobernador Sergio Uñac habló de la visita del presidente del BID, Luis Moreno, y del aporte que durante el 2017 el ente de financiación realizará para la concreción del Túnel de Agua Negra.

El primer mandatario provincial sostuvo que hay que visualizar y destacar que para "el Gobierno Nacional el túnel es prioritario dentro del desarrollo nacional y la única obra de integración que se está haciendo en el país. Eso vale la pena reconocerlo, como también el desafío que nos dimos los sanjuaninos, desde 2003 hasta la fecha, para tener un proyecto de gran importancia".

La licitación se llevará a cabo a fines de septiembre o en octubre, debido a que es un estudio complejo. "Queremos avanzar para que antes de marzo de 2018 pueda estar concluido el proceso administrativo".

Luis Moreno, detalló que durante 2017, el BID aportará en total recursos por US$ 2.300 millones destinados a los sectores de innovación tecnológica, seguridad ciudadana, educación, transporte, agua y saneamiento, fortalecimiento institucional, transparencia e integridad financiera, desarrollo urbano y proyectos regionales como los túneles de Agua Negra (US$ 130 millones) y Cristo Redentor (US$ 200 millones).

Embed





Leer: El presidente del BID destacó al Túnel de Agua Negra como una obra de "gran importancia"