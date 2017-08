Uñac: "Desde el interior, no vamos a ceder un peso para mantener a la provincia de Buenos Aires"

El gobernador de la provincia Sergio Uñac se refirió dura y contundentemente contra el fondo que la Nación piensa darle al Conurbano Bonaerense que atentaría contra una porción de dinero que es destinada comúnmente a las provincias.

"Desde el interior, no vamos a ceder un peso para mantener a la provincia de Buenos Aires", dijo Uñac y agregó: "Deberán modificar los fondos de distribución primeros. Esto es la masa o el porcentaje que le corresponde a Nación y el porcentaje que le corresponde a provincia. Porque de la distribución secundaria me consta que, no sólo los gobernadores peronistas, sino todos los mandatarios de Argentina no estamos dispuestos a ceder recursos que son en este caso de los sanjuaninos para destinárselos a los bonaerenses".

Uñac señaló es que este tema es muy importante para que los sanjuaninos piensen y analicen a quien votar el domingo.