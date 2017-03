Una fundadora de Madres de Plaza de Mayo llegó a San Juan y fue reconocida como Visitante Ilustre

Este lunes arrancó en la provincia el tercer juicio por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura militar en San Juan. Se trata del segundo mega juicio que se desarrolla en la provincia.

Este nuevo proceso se convertirá en el más grande de la historia local por la cantidad de imputados (21 en total) y por la gran cantidad de testigos (562).

Tati Almeida, fundadora de madre de Plaza de Mayo, llegó para asistir al comienzo de las históricas jornadas de juicios por delitos de Lesa humanidad que se desarrollarán en el Rectorado.

En la oportunidad, la Universidad Nacional de San Juan reconoció a la Madre de Plaza de Mayo, como “Visitante Ilustre”, “Esta distinción que me hacen es para todas las Madres de Plaza Mayo, y especialmente por nuestros queridos y siempre presentes 30 mil detenidos desaparecidos (..) Siempre digo y no me voy a cansar de repetir que a mí me parió Alejandro; Alejandro parió a Taty Almeida (…) A pesar de todos los palos que mete este gobierno en la rueda para que los juicios no continúen, que se dilaten, que se vayan muriendo no sólo los genocidas sino los testigos también y los afectados directos también, no lo lograrán”, dijo Taty Almeida en la UNSJ.