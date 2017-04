Una acción ejemplar: encontró un maletín con dinero y lo devolvió

Un joven trabajador de una empresa constructora miraba vidrieras camino a su trabajo, cuando un maletín en la taza de un árbol, cerca de un café en la peatonal, llamó su atención. Al abrirlo se encontró con una importante cantidad de dinero, y fue en ese segundo en donde esta acción se volvió ejemplar.

Manuel decidió esperar a que alguien volviera a buscar el bolso. "Yo me acerqué porque soy curioso. Cuando lo abrí y vi que había mucha plata decidí quedarme ahí. Esperé como 15 minutos, hasta que vi venir a un hombre casi sin alma. Cuando se me acercó le pregunté, para corroborar que fuera de él, que tenía el maletín", contó este joven trabajador a sanjuan8.com.

Córdoba dijo que en ningún momento pensó en quedarse con la plata, eran 250 mil pesos, es más ni siquiera aceptó recibir dinero por la gentileza. "El pobre hombre me quería dar algo de plata, pero le dije que no me hacía falta", relató con un tono tímido.

"Es más yo no quería ni que trascendiera esto", sostuvo este hombre que sin dudas tuvo una acción ejemplar.