Un sanjuanino cuenta cómo se vivió el terremoto en México

Juan Rossini, vivió el terremoto que sacudió a México durante la madrugada del viernes. "Esperábamos vientos huracanados, lluvias pero en cambio se nos movió el piso", manifestó el sanjuanino que el jueves había llegado al DF por cuestiones de trabajo.

"No sé bien cuál fue la magnitud de situación, pero acá cerca de las 2 de la madrugada me encontré con el dilema de bajar o no las escaleras. Vivo en un segundo piso, pero con construcciones modernas y antisísmicas, igual el movimiento era tan fuerte que me dio miedo", manifestó Rossini.

"Una vez abajo, el panorama que se veía era de gente en pijama asustada y esperando la réplica", contó el sanjuanino.

Hasta el momento se han registrado más de 100 réplicas y el número de personas fallecidas ascendió a más de 20 en los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca





Fuente: radio Universidad