Un joven sanjuanino denunció que no lo dejaron donar sangre por ser homosexual

Facundo Romero es un joven sanjuanino que se acercó este jueves al Instituto Provincial de Hemoterapia para donar sangre. Pero, a pesar de sus buenas intenciones, no pudo hacerlo y denunció que se lo impidieron por ser gay.

Embed





El joven se acercó al INADII y consultó por este desaire que le sucedió. "Más allá que me discriminaron por mi condición sexual, desde el 2015 hay una modificación en una ley que prohíbe la exclusión de las personas gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales", afirmó.

"En el INADI me facilitaron un formulario de denuncia y me dijeron que mi caso no era el primero y supongo que, desgraciadamente no será el último, por lo que quiero que esto se comparta. La impotencia que hoy tuve, el sentirme distinto y excluido no se lo deseo a nadie", expresó Facundo.





Mirá la publicación completa:

"Hoy 29 de Junio del 2017 quiero exponer y denunciar públicamente en esta red social que he sufrido discriminación por parte de una entidad de salud pública; Me decidí ir a donar sangre al IPHEM (Instituto Provincial de Hemoterapia, ubicado en Rivadavia 728 Este) con una amiga. Luego de hacer los análisis de rutina (hemograma y grupo-factor) y de rellenar una encuesta bastante arcaica e invasiva una señora, personal del instituto, lee la entrevista justo antes de empezar y me dice que no puedo donar, simple y llanamente por el hecho de ser gay. Cuando me dijo eso me quedé bastante shockeado, al ver mi cara empezó con una serie de justificaciones baratas y sin sentido, la traté con el mayor de los respetos, intenté entender que no era su culpa, que tal vez ella solo hacía su trabajo por lo que abandoné el lugar y a medida que salía empecé a llorar hasta que salió mi amiga.





Inmediatamente fui al INADI para asesorarme ya que más allá que me discriminaron por mi condición sexual, desde el 2015 hay una modificación en una ley que prohíbe la exclusión de las personas gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales.





En el INADI me facilitaron un formulario de denuncia y me dijeron que mi caso no era el primero y supongo que, desgraciadamente no será el último, por lo que quiero que esto se comparta. La impotencia que hoy tuve, el sentirme distinto y excluído no se lo deseo a nadie.





Somos personas, mi sangre es igual a la de todos, se analiza de la misma forma, toda la sangre pasa los análisis serológicos, si tenes algo se desecha y te lo notifican en los análisis que puedes recoger días después de realizada la donación.





Consigamos entonces, que se haga cumplir la ley en una institución PÚBLICA, o al menos visibilizar la situación que puede sufrir la gente al intentar realizar un acto tan altruista y generoso como donar sangre".