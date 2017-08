Un gesto para imitar: le prestaron una rueda y ahora busca al dueño para devolverá

Embed

Un ciclista uso las redes para buscar y agradecer el gesto que tuvo un hombre. Es que según cuenta él salió a andar en bici cuando sufrió la pinchadura de una rueda. Un personal, que andaba con un pelotón, se acercó amablemente y le presto una, pero luego se desencontraron para la devolución.

En su cuenta de Facebook, Adrían Rojas escribió: "Hola a todos les quiero comunicar que hoy jueves 24 de agosto salí a entrenar con la agrupación que se junta en Café América. Y camino a Caucete antes de llegar al puente pinche la rueda delantera y un señor que andaba en un Duna blanco acompañando a su hijo, me presto una rueda (que es la que está en la foto) el motivo es que me la presto y nos desencontramos en el lugar donde quedamos para intercambiar las ruedas.

Lo que quiero lograr con esta publicación es devolverla y darles las gracias por su buen gesto.... Si alguien lo conoce o sabe quién es..que se contacte conmigo. Al 2645533008.

Hablando con otros ciclistas en el camino me dijieron que es de Chimbas y si alguien lo conocen que le comunique que se quede tranquilo que la rueda será devuelta. Muchas gracias por compartir. Estaré publicando en otros grupos".