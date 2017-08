Un conductista canino aseguró que la peligrosidad del animal no es una cuestión de raza sino de tamaño

Tal como si fuera un arma mortal, los perros grandes deben estar bajo el cuidado de personas que tengan conocimientos al respecto, que hayan hecho cursos, que tengan permiso psicológico y que no tengan antecedentes penales ni de violencia. Este es el puntapié inicial para poder mantener un animal de características tales como el pitbull. Según declaró el conductista canino Roberto Bastiabelli la carga de energía genética que poseen los Pitbull va de 25 a 30% y eso habla de la capacidad de ataque que posee. Esto constituye un problema de agresión. Bastiabelli aclaró que no es una cuestión de raza la agresividad del can sino de tamaño.

"Decir que una raza es más agresiva que la otra es como decir que el ser humano es diferente según su color de piel. "es como decir que los de piel oscura son ladrones y pervertidos y los blancos somos todos chicos buenos. No es una cuestión racial, son todos perros. El tema que hace peligroso a un perro es el tamaño del perro. Perro chico, mordida chica; perro grande, mordida grande. Es mucho más difícil de controlar. Es como tener en casa, en vez de gato un tigre", explicó en Estación Claridad.

También, expresó que el problema de base es una mala elección de la raza del animal cuando no se conoce la manera de criarlos. Bastiabelli dijo que muchas personas los acostumbran para "que sean agresivos y que si entra un ladrón, que se lo coma. Pero es muy raro que se termine comiendo a un ladrón. Lo más probable es que termine mordiendo al dueño de casa, al vecinito de casa". Esto es una cuestión de convivencia. "Los integrantes de una familia no han sido formados para saber cómo tratar y educar al perrito. Si yo no sigo determinadas pautas, el perro va a creer que es jefe de la manada y como tal va a tratar de dominar a su manada. Lo hará atacando", manifestó.

Asimismo marcó un punto importante que se advierte en estos tiempos. "El problema de los Pitbull es que está de moda. Los adolescentes eligen una raza fuerte porque quiere presumir poder. Pero en realidad no saben nada de perros. Muchas veces los incitan a que se enfrenten con otros perros por una cuestión de dominio, pero no lo tienen frente al perro", selló.