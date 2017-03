Udap rechazó la propuesta del gobierno provincial y habrá una nueva reunión paritaria

La secretaria General de Udap, Graciela López, confirmó que "los mandatos en su amplia mayoría afirman un rechazo". Además, "los delegados realizaron pedidos de un incremento un poco mayor y trabajar algunas sumas que componen nuestro recibo de sueldo", agregó.

La paritaria convocada para este martes, se adelantó para las 14. Respecto a la reunión, la secretaria dijo que "vamos a llevar esta respuesta y esperar que el Gobierno nos haga otra oferta". El porcentaje que pretenden los docentes para el aumento salarial "fluctuará entre el 25% y el 30%".

Por lo pronto, el paro en todo el país convocado por CTERA continuará su curso los días miércoles 15 y jueves 16. Al respecto, López aclaró que "la solución de este conflicto es que el Ministerio de Trabajo nos convoque a todos los sindicatos a una paritaria nacional, eso, es lo único que solucionaría todos los problemas".

Frente al enojo de los padres de los alumnos por los días que no asistirán a las escuelas, la secretaria reflexionó diciendo que "somos conscientes de que no es la mejor medida de fuerza, pero que la comunidad y los papás se queden tranquilos, porque nosotros dejamos todos en las aulas". Y sentenció "ante esta negativa caprichosa de parte del Gobierno Nacional de no querer convocar a una paritaria de todas las provincias, es que nos está llevando por este camino".