Tolerancia cero: cinco médicos legistas renunciaron y el jefe de Policía explicó cuál fue el motivo

El jefe de Policía, Luis Martínez, confirmó la renuncia de cinco médicos legistas que se desempeñaban cumpliendo labores para la Fuerza de Seguridad en el hospital Rawson. Martínez dijo que una de las causas que manifestaron es que no cuentan con los elementos necesarios para su trabajo.

También explicó que luego de haberse reunido con ellos, el sábado pasado, se le informó de la situación al ministro de Gobierno Emilio Baistrocchi. Como está previsto en el protocolo y en su régimen laboral, deben seguir prestando servicios por 30 días más hasta tanto se realice la incorporación de sus sucesores. Para que esto suceda habrá un llamado para incorporar nuevo personal.

"Me sorprende el proceder de los médicos porque hay cuestiones que hemos charlado. Creo que no es la forma de plantear una situación. Me dijeron que ya se había agotado su paciencia, aunque no sé si ese es el término correcto", manifestó.