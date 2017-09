Ortega argumentó que hasta tanto no se resuelva el fallo de la apelación que impulsó en la Corte el padre de Alejandra Castillo, víctima en la causa en la que se analizan las posibles irregularidades por parte de Adárvez , tras la anulación del proceso dictada por la Sala 2. Además esperarán el resultado de la apelación impulsada por Falcón tras la decisión tomada por el juzgado a cargo de Benito Ortiz, que dictaminó que no había falsificación de documentación en el caso.





Para finalizar el secretario del jurado argumentó que hasta tanto no se resuelvan estos dos procesos no podrán avanzar y que si bien no hay una fecha de reinicio, esto no puede extenderse indefinidamente.

El secretario del jurado de enjuiciamiento, Juan Pablo Ortega señaló que se postergó el jury contra Guillermo Adarvez. El magistrado quedó en el ojo de la tormenta por una denuncia del abogado Antonio Falcón, quien lo acusa de haber sido parcial al resolver una supuesta violación.