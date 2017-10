San Juan trabaja para optimizar los servicios turísticos en los departamentos alejados

Frente al incremento del turismo en la provincia, los empresarios sanjuaninos del rubro se reunieron con el gobernador para trabajar en conjunto la Ley Provincial del sector.

En el marco de la apertura de la provincia con más de 140 destinos mundiales, a raíz de la nueva ruta aérea San Juan – Santiago de Chile, es que se acrecentaron las posibilidades de llegada de turistas a los destinos más codiciados.





Los destinos más elegidos por los visitantes nacionales y extranjeros, son los departamentos alejados, entre ellos Valle Fértil; Iglesia y Calingasta, entre otros. Sin embargo, son los que más conflictos tienen con la conectividad, lo que implica no poder emitir una factura electrónica, por ejemplo.





Además, debido a la ausencia de este servicio, los vendedores no pueden ofrecen facilidades de pagos a los visitantes con tarjetas de crédito y débito, resaltó el presidente de la Cámara de Turismo local, Ariel Giménez. Si bien es una exigencia que todos los negocios tengan posnet, en aquellas localidades más lejanas que no poseen servicios de internet y telefonía, no tienen buena conectividad. Esto obliga al turista a pagar el bien o servicio con dinero en efectivo y a los empresarios a arriesgarse a perder clientes que no cuentan con los billetes para realizar la compra.