Roberto Basualdo: "El Túnel de Agua Negra va a traer trabajo a San Juan"

Roberto Basualdo, precandidato a senador nacional por el frente Cambiemos caminó Rivadavia, Zonda y Ullum y habló con los vecinos. "Lo que se vota es un modelo donde tiraban los bolsos por la ventana y pagaban rutas que no se hacían, o un modelo donde los contratos son transparentes, las obras se controlan y se realizan en tiempo y forma. Se vota un modelo que apuesta por un cambio y por hacer las cosas bien. Van a haber obras en Argentina, van a haber más obras en San Juan", destacó el precandidato a senador

"Estamos permanentemente recorriendo la provincia, estar en contacto con la gente es fundamental", remarcó. Y agregó: "lo que más me preguntan es por la fuente de trabajo". Al respecto aseguró que "se está haciendo una gran inversión en obra pública, lo que significa más empleo. Además se va a comenzar gran parte de la obra privada porque hay financiamiento de hasta 40 años para acceder a la casa propia".

Basualdo, además, consideró que "las respuestas a corto plazo son un parche, y los parches no tienen un buen resultado. Las medidas que se están tomando tardan un poco más en acomodarse, pero son para siempre, que es lo fundamental".

"El Túnel de Agua Negra va a traer trabajo a San Juan, primero por la construcción y segundo por los beneficios posteriores. A eso se le va a sumar la autopista San Juan- Mendoza, la autopista a Caucete, a Albardón. Todas son generadoras de empleo y benefician a la producción", agregó el precandidato.

Por último, remarcó que "hoy la obra pública se paga lo que se tiene que pagar, no el doble. Lo que se contrata, se hace. Se tiene presente que la obra que no se hace, mata gente. Por ejemplo, si no se hace una ruta, se generan accidentes. Hoy se cambió de modelos, de actitudes. Tenemos que trabajar para eliminar todo lo que es corrupción. Eso es Cambiemos".

Basualdo estuvo acompañado en Zonda por el intendente Marcelo Orrego (Santa Lucía), quien también participó de la inauguración de luminarias encabezada en Rivadavia por su intendente Fabián Martín. Asimismo, en Ullum fue recibido por el intendente Leopoldo Soler y la diputada de Ullum, Romina Solera. Asimismo, estuvieron el diputado de Valle Fértil, Miguel Sepúlveda, los precandidatos a senadores nacionales, titular y suplente, Susana Laciar y Rodolfo Colombo, y a diputados nacionales titular y suplente, Gimena Martinazzo y Martín Sassul.