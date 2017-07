¿Qué comemos cuando hace frío? Los consejos de una nutricionista ante la ola polar

La nutricionista Carla Sánchez estuvo en N8 y brindó un detalle de lo que es conveniente ingerir ante esta ola polar y teniendo en cuenta la cruda estación de invierno que afrontará la provincia. Dijo que es importante incorporar alimentos saludables a preparaciones calientes. "Los guisos son una buena opción, tratando de que la carne sea magra: carnes de vaca, cerdo y pollos; evitando los embutidos como la panceta.

Explicó que el exceso de grasas, por ejemplo en un guiso con panceta, nos aporta una energía que no es necesaria y nos produce complicaciones en el sistema cardiovascular. "Si bien el frío hace que tengamos un gasto energético un poco mayor, no es tan significativo porque no estamos expuestos tantas horas a estas condiciones climáticas", dijo.

"Cuando pensamos en la temperatura baja –pero estamos bajo techo en lugares calefaccionados- y aprovechamos para la ingesta de alimentos calóricos esto puede traducirse en un aumento de peso", señaló.

A continuación, algunos tips sobre la alimentación saludable:

*Es conveniente una alimentación variada y equilibrada prestando atención al valor nutricional de los alimentos.

* Incluir vegetales en todas las comidas ya sea combinados, con carnes o con arroz integral o legumbres.

* Las comidas calientes como guisos son una buena opción, cuidando los ingredientes.

*Elegir carnes sin grasa: de vaca, pollo o pescado (evitar los embutidos)

* Las pastas son otra opción, con salsas livianas.

* Preferir grasas saludables (aceite de oliva, frutos secos, palta, semillas, pescado) evitando la crema y la manteca.

* Otras opciones para colación pueden ser: caldos de verduras caseros o infusiones que ayudan a calentar el cuerpo y calmar la ansiedad produciendo sensación de saciedad.

* A los niños, se les puede dar leche con cereales, vegetales en forma te tortilla o budines combinando colores.

* A los adultos mayores, preparaciones de consistencia blanda como las pastas o los guisos, leche con avena.