Quattropani sobre Flagrancia: "Si no funciona me voy pero antes se van a ir unos cuantos"

El fiscal general de la Corte Eduardo Quattropani estuvo en Estudio 8 y habló de Flagrancia a pocos días del arranque del nuevo sistema de acusaciones. Quattropani aseguró que "si Flagrancia no funciona me voy pero antes de que me vaya yo, se van a ir unos cuantos". Con esta frase manifestó el ímpetu que desea que los funcionarios pongan en el proyecto. Asimismo, se animó a asegurar que el proyecto "va a ser un éxito".

"Es un cambio fundamental en la Justicia sanjuanina pero es un primer paso porque es un mundo muy reducido en el delito. Se trata de los delitos contra la propiedad que es lo que nos está dando más trabajo todos los días", dijo. Remarcó que "la base de la inseguridad está en los delincuentes que tienen varias "caídas" en este tipo de delitos pero no presentan sentencias absolutorios o condenatorias, y vuelven a quedar en libertad. "Esto es lo que va a solucionar Flagrancia", aseguró.

Quattropani manifestó que "se trata de un cambio extraordinario donde investigan los fiscales con ayudantes. Uno de ellos va a trabajar toda la noche. Estamos preparando a la Policía desde hace 4 meses".

Sobre el trabajo que realizan los jueces y fiscales opinó: "Algunos abogados en la calle creen que viven en una situación de confort cuando en realidad viven arriba de un volcán. Cuando un juez penal produce el 2% de las causas que entran en cualquier momento le van a pedir un jury o lo que corresponda porque no está rindiendo lo que es necesario. Pero si los que somos parte de la Justicia somos capaces de hablar de alguien sin haber visto el expediente somos unos irresponsables".