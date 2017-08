Preocupa la situación de los criadores sanjuaninos de porcinos

El diputado nacional José Luis Gioja, acompañó un proyecto que expresa la preocupación por la situación de los criaderos porcinos sanjuaninos, "se están destruyendo fuentes de trabajo y las economías regionales".

La situación derivada del acuerdo al que arribó el Gobierno Nacional con su par de Estado Unidos puede tener serias implicancias en una de las economías regionales sanjuaninas que ocupa mucha mano de obra intensiva y tiene altos niveles de tecnología e inversión.

San Juan cuenta con tres criaderos porcinos de primerísimo nivel ubicados en los Departamentos de 9 de Julio y 25 de Mayo, al ser consultado, Gioja fue muy enfático, "me preocupan varias cosas, a la posible pérdida de fuentes laborales y la destrucción de una industria próspera como la porcina, se le suma el peligro de ingreso al país de las enfermedades no resueltas de los cerdos de Estados Unidos y que podría ser devastador para nuestra industria porcina".

El referente sanjuanino acompañó con su firma un Proyecto en la Cámara de Diputados junto a sus pares Héctor Recalde y Luis Basterra, donde le expresan al Poder Ejecutivo la preocupación por los niveles de importación de carne porcina de los Estados Unidos.

Gioja aseguró, en declaraciones a la prensa que "al Gobierno no le interesan las economías regionales, sino beneficiar a sus amigos para que hagan negocios rentables, de otra manera no se explican algunas decisiones que favorecen a los sectores concentrados y deja librado a su suerte a los más débiles", y agregó que "el modelo que nos proponen es de ajuste y desocupación y todo lo que eso trae aparejado, desde el Justicialismo nos vamos a oponer a eso, porque no podemos ni vamos a permitir que Argentina vuelva a vivir una etapa por la que ya pasamos".